Sui Sibillini per iniziare la scalata al campionato

Dopo un mese di allenamenti sotto il sole del campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco, l’Atletico Ascoli ieri è partito alla volta di Sarnano per l’ultima settimana di preparazione atletica al fresco dei Monti Sibillini. Mister Simone Seccardini, il preparatore atletico Mauro Iachini e quello dei portieri Andrea Aquilanti hanno convocato ben 26 calciatori tra cui diversi ragazzi della Juniores che potranno essere utili durante la stagione. Questi i convocati che soggiorneranno per una settimana all’Hotel Brunforte e si alleneranno al campo sportivo ‘Della Vittoria’ di Sarnano: Antoniazzi Alessandro, Belloni Nicolas, Bucco Gabriele, Camilloni Manuel, Carbone Alessio, Coppola Fausto, D’Alessandro Matteo, De Santis Simone, Di Giorgio Alessio, Didio Lorenzo, Feltrin Andrea, Forgione Cosimo, Galbiati Filippo, Ikhuenbor Victor, Maio Francesco, Minicucci Manel, Mazzarani Federico, Moscarini Mattia, Muro Alessandro, Nonni Leonardo, Oddi Valerio, Sardo Mattia, Sbrissa Giovanni, Spinucci Alessio, Tatoscevitz Riccardo, Vechiarello Alejo.

La squadra tornerà in città sabato 23 e domenica disputerà l’ultimo allenamento congiunto a Venarotta, contro la Sangiustese per chiudere il periodo di preparazione e iniziare a pensare all’impegno di Coppa Italia del 31 agosto contro la vincente della sfida tra Recanatese e Maceratese che si affronteranno nel turno preliminare proprio domenica 24. Dopo aver battuto due formazioni di Serie C come Pineto (2-1) e Vis Pesaro (1-0) e dopo aver superato con un perentorio 6-0 anche il Trodica, neo promosso nel campionato di Eccellenza, l’Atletico Ascoli si presenterà ai nastri di partenza del suo terzo campionato consecutivo in Serie D come una delle grandi favorite. Un girone che vede le abruzzesi L’Aquila e Teramo sempre molto agguerrite e con tanti derby marchigiani sempre insidiosi.

La compagine del Patron Graziano Giordani non si nasconde più e dopo due campionati conclusi ai margini della zona playoff, quest’anno vuole alzare l’asticella e lottare per un obiettivo più concreto. Ad illustrare il morale dei ragazzi dell’Atletico Ascoli, al termine di questo lungo periodo di allenamenti atletici e tattici, è stato il capitano bianconero Matteo D’Alessandro: "Con l’allenamento congiunto contro il Trodica abbiamo chiuso il nostro primo periodo di allenamenti. Siamo soddisfatti di come abbiamo lavorato in questo mese – ha ammesso il capitano – è stato un periodo duro ed intenso sotto il profilo psicofisico. Ma per ora è davvero tutto positivo. Siamo stati 27 giorni insieme, con allenamenti intensi come è giusto che sia in questo periodo e si sta già vedendo un gruppo unito per quello che è l’obiettivo importante e di livello che dovremo andare a cercare nel corso della stagione. Andiamo a Sarnano per completare la preparazione e l’aria di montagna ci farà bene. Abbiamo cambiato abbastanza, ma i ragazzi nuovi sono arrivati con grande entusiasmo ed altrettanto rispetto per chi era già qua ed ha costruito quello che è oggi l’Atletico Ascoli. Abbiamo tutti grande voglia di fare bene e che questa squadra possa competere per un obiettivo importante che è poi quello che ci siamo prefissati".

Valerio Rosa