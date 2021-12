Ascoli Piceno, 24 dicembre 2021 - Un poliziotto della Polizia Stradale di Ascoli Piceno, libero dal servizio, ha salvato una ragazza ascolana dal suicidio. Notata sul parapetto del Ponte Maggiore mentre era al volante della propria auto, ha accostato per raggiungerla cercando, inutilmente, di afferrarla per il giaccone. Solo sporgendosi con tutto il corpo dal parapetto e afferrandole i pantaloni, l'agente è riuscito a recuperarla e a trascinarla a terra, portandola definitivamente in salvo.

