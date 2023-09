Sul lungomare di Cupra ecco la webcam con stazione meteo

Una nuova ’finestra’ si è aperta sul lungomare di Cupra Marittima, utile a livello turistico, ma anche per residenti e amanti del mare. In direzione del ’Punto Blu’, zona catamarani, da alcuni giorni è attiva una webcam con stazione meteo che offre al visitatore una bella panoramica sulla spiaggia e sul mare, ma è anche possibile monitorare in tempo reale i parametri meteo-marini. Il nuovo servizio è raggiungibile tramite il sito del Comune e tramite il sito ’Visitcupramarittima’. La stazione meteo rileva anche le temperature, la forza del vento, la percentuale dell’umidità e così via. A Cupra Marittima vi sono altre due webcam che offrono una veduta del litorale e si trovano entrambe nella sala Polivalente: una guarda verso nord e l’altra verso sud. "Questa terza webcam è sicuramente più professionale – ha commentato il sindaco Alessio Piersimoni – Offre al visitatore il servizio meteo, ma può rappresentare un importante punto di riferimento per chi va per mare, poiché in anticipo può farsi un’idea della situazione del momento e dei cambiamenti in atto". E’ utile durante l’estate in una località in cui ci sono associazioni che fanno scuola di sport acquatici, ma anche per i pescatori locali.