Sul lungomare è stata installata la panchina letteraria

Sul lungomare di Grottammare è stata installata la nuova panchina letteraria L’operazione è il risultato della compartecipazione economica tra il Comune, l’Avis Grottammare e la ditta fornitrice della panchina, Manufatti Viscio srls di Apricena. Il progetto è stato curato dagli studenti della classe quarta-indirizzo Grafica e Comunicazione del "FazziniMercantini", che hanno valorizza la citazione dello scrittore Erri De Luca, riportata sulla spalliera del manufatto: "Non esiste per me un livello più alto della parola ‘dono’: da vita a vita". "Il progetto realizzato è stato selezionato da 10 elaborati prodotti dagli studenti - ricorda il sindaco Alessandro Rocchi - La sinergia costruisce sempre cose bellissime. Quando si uniscono le forze, il risultato assume un valore e un pregio maggiore". All’installazione della panchina hanno preso parte anche il presidente Andrea Scartozzi e Alessandra Silvetti per l’AVIS, la dirigente scolastica Sabrina Vallesi, la consigliera delegata alle Politiche scolastiche Oriana Vitarelli e gli studenti e docenti del "FazziniMercantini" cui è stato consegnato l’attestato di merito e una maglietta con la riproduzione del disegno realizzato sulla panchina.