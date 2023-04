Sul lungomare è tornata ’Pupina Serena’

"Pupina Serena", una delle due Lancette che si trovavano sul tetto del circolo velico "Ragn’a vela", sul lungomare di San Benedetto, alla foce del torrente Ragnola, dopo il restauro è tornata al suo posto, prima dell’inizio della stagione estiva, bellissima come un tempo. Grazie all’amministratore delegato della ditta Inim Baldovino Ruggeri, che ha finanziato il restauro e al maestro d’ascia Federico Ascolani, che ha davvero compiuto un restauro miracoloso, poiché la piccola imbarcazione da pesca, di un tempo, era ridotta ai minimi termini.

Per l’occasione è stato sistemato anche il tetto del circolo velico grazie allo storico presidente Camillo Carminucci e ad alcuni soci che hanno lavorato per stendere la protezione del pavimento di legno con materiale impregnante. A breve ci sarà l’inaugurazione, come ha promesso il consigliere comunale Domenico Novelli che si è interessato del restauro al fine di preservare uno spicchio della storia della marineria sambenedettese. Sul posto, tra l’altro, è stata installata anche una targa di "collegamento" con il museo del mare di San Benedetto, a favore dei turisti che vorranno approfondire la conoscenza della città e della sua storia marinara.

ma. ie.