"Sul mercato ittico una grande occasione"

"Il progetto di riqualificazione del mercato ittico al dettaglio potrebbe innescare un processo di trasformazione radicale dell’area portuale in cui sorgono i box di vendita del pesce". A sostenerlo è Pietro Ricci, pescatore e armatore, nonché uno degli operatori della struttura. All’indomani della notizia che il Comune di San Benedetto del Tronto ha dato il via libera all’iter per il progetto di riqualificazione del mercatino al minuto di viale Marinai d’Italia, Ricci accoglie con favore l’intervento dell’amministrazione comunale, che ha avanzato la proposta per ottenere il finanziamento attraverso i fondi Feampa. L’operatore sottolinea l’importanza di questa iniziativa, auspicando che il progetto non si limiti a un restyling della struttura, attualmente in condizioni estremamente precarie, ma che possa rappresentare un punto di partenza per un intervento di più ampio respiro. Secondo Ricci, infatti, si potrebbe "trasformare quello che oggi è un mercatino al dettaglio in un punto di vendita e degustazione, con la possibilità di utilizzare anche una parte dell’area portuale". Ricci ricorda come l’idea fosse già stata avanzata in passato: "Fu durante la campagna elettorale che venne fuori questa idea, portata avanti da uno dei candidati, Gianluca Scattu, quella cioè di creare un’area pedonale nella zona del porto che va dal mercatino ittico verso sud. L’ingresso per le auto e per i mezzi avverrebbe in via Daniele Manin e condurrebbe così tutto il flusso che arriva da viale Colombo e da viale Marinai d’Italia verso il porto. In questo modo la pista ciclabile che attraversa il lungomare e il centro potrebbe arrivare a passare dentro al porto e qui si potrebbe creare un’area dove poter degustare i prodotti tipici".

L’armatore evidenzia il valore turistico che un intervento di questo tipo potrebbe generare: "Una cosa del genere trasformerebbe il porto in un vero villaggio e per questo motivo sarebbe una delle mete preferite dai turisti che raggiungono la Riviera delle Palme. E soprattutto sarebbe anche una meta importante al di fuori della tradizionale stagione turistica". Per Ricci, dunque, la riqualificazione del mercato ittico potrebbe rappresentare l’occasione per dare un nuovo volto all’intera area portuale, valorizzandone le potenzialità commerciali e turistiche. "L’idea di un’area pedonale e di degustazione, inserita in un contesto che favorisca la fruizione turistica e la mobilità sostenibile, potrebbe infatti contribuire a rilanciare l’immagine della città, creando nuove opportunità per operatori del settore e visitatori".

Emidio Lattanzi