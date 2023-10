Sul palco arriva Paola Giorgi

Un appuntamento molto atteso oggi alla Pinacoteca Civica di Fermo, che concluderà la Rassegna Patrimonio in Scena. In scena lo spettacolo di Bottega Teatro Marche ‘Ma tu sei la pianta, lezione spettacolo sulla figura di Maria di Nazareth’ di Cesare Catà, con Paola Giorgi e Cesare Catà, musiche originali eseguite dal vivo da The Unconventional Affair. La pièce si svolgerà alle 17 nella preziosa sala della Pinacoteca del Palazzo dei Priori di Fermo in cui è esposto il capolavoro di Peter Poul Rubens "L’adorazione dei Pastori". Mescolando vari registri, dal teatro di narrazione alla stand-up comedy, dal mondo classico alla contemporaneità, con la musica dal vivo e la presenza del dipinto del Rubens che diviene scenografiaattiva, la lezione-spettacolorestituisceagli spettatori una figura di Maria di Nazareth fuori da ogni stereotipo morale o catechistico, un’immagine di donna magica affascinante e complessa, estatica e dolente. La rappresentazione sarà seguita da una breve visita alla scoperta dei dipinti della Pinacoteca con tema mariano. L’ingresso all’ evento e libero con prenotazione, ai recapiti dei Musei Civici di Fermo, telefono 0734217140 o mail museidifermo@comune.fermo.it.