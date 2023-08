Sul palco di Villa Vitali una commedia tutta da ridere

Cresce l’attesa per il nuovo lavoro della Filodrammatica iL TiAeFfe di Fermo dopo la pausa forzata per la ben nota pandemia. La storia de iL TiAeFfe è lunga più di 40 anni e numerose sono state le commedie allestite, molte delle quali presentate all’Arena di Villa Vitali. E proprio a Villa Vitali va in scena, questa sera, una commedia tutta da ridere, ‘Non ti conosco più’ di Aldo de Benedetti per la regia di Graziano Ferroni. Lo spettacolo de iL TiAeFffe è una commedia che, con leggerezza, vuole proporre una riflessione sui rapporti di coppia e su quanto essi siano complicati. Uno spettacolo in due tempi che saprà senz’altro catturare l’attenzione del pubblico nel seguire lo svolgersi avvincente degli avvenimenti che si alterneranno sul palcoscenico. Gli interpreti sono Maria Cuccù, Ilario Damiani, Adele Leombruni, Pietro Leombruni, Massimo Marziali, Carla Ercoli, Laura Subrini e Simona Bertin, tutti attori fermani, che hanno unito le loro maestrie e competenze per costruire al meglio lo spettacolo sotto la guida e la regia di Graziano Ferroni; i tecnici Francesco Maria Tulli, Silvia Del Zozzo, Nunzia Marilungo, Maria Grazie Del Papa, Lionello Bromuro e Nelite Renzi che hanno consentito l’accensione delle luci, dei suoni, delle musiche, la scelta degli abiti e della scenografia.