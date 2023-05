Sul palco ’Il ritorno dell’angelo’

Domenica alle 21, all’Auditorium Pacetti, in scena "Il Ritorno dell’Angelo", poema d’amore a due voci e pianoforte, di Francesco Tranquilli, su musiche di Marco Sollini, con Valentina Pacetti e Martina Giordani al pianoforte, a cura dell’Associazione MultiCulturale VisionAria, in collaborazione con l’Associazione Auser e il patrocinio del comune di Monteprandone. Francesco Tranquilli, regista e attore di S. Benedetto, è anche l’autore dei testi poetici che saranno interpretati seguendo i tempi e le emozioni che arrivano dal pianoforte. Valentina Pacetti, interpreterà Anna Achmatova. Alla tastiera ci sarà Martina Giordani, giovane e affermata pianista di origine marchigiana Il costo del biglietto è di 15 euro (10 per studenti fino a 19 anni). Una parte dell’incasso sarà devoluto all’Associazione Auser. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3284283302 (VisionAria) o 4386008687 (Auser).