Sul palco ’La finta ammalata’ di Goldoni

"La finta ammalata" di Carlo Goldoni è la commedia che, nell’ambito della stagione di prosa 2023-2024 organizzata da Comune ed Amat, vrrà messa in scena alle ore 21,15 di martedì 20 febbraio nel teatro comunale. Protagonisti Franco Oppini e Miriam Mesturino. Pantalone è uno dei più ricchi uomini della città, ma in casa sua regna preoccupazione visto che la figlia Rosaura resta sempre a letto e mostra vari sintomi di malattia. Vani i tentativi posti in essere . Ben presto è chiaro che i suoi sintomi sono frutto di finzione e tutt’al più la giovane soffre di mal d’amore. Rosaura finisce per ammetterlo e lo confida a Beatrice che l’assisteva e alla serva Agatina, ma fa fatica ad ammettere che ama proprio il medico, dgli Onesti che viene a visitarla. Ben presto, stanco della mancanza di miglioramenti, Pantalone decide di sostituire il dottore e chiama per un consulto altri medici: dal confronto, uscirà vincitore il dottor degli Onesti: Rosaura rompe il silenzio.

Nonostante le prime perplessità e la differenza sociale, Pantalone ed il dottor degli Onesti si lasceranno convincere ad un fidanzamento. Lo spettacolo prodotto CDB, regia Giorgio Caprile. Con Roberto D’Alessandro, , Luca Negroni, Giorgio Caprile, Ada Alberi, Giorgia Guerra, Riccardo Feola. Biglietto d’ingresso 20 euro, ridotto 15. In vendita nella biglietteria del teatro dalle ore 18 il giorno della rappresentazione. Info e prenotazione Proscenio teatro 392.4450125.