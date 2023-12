Sul palco "Natale sott’a la capanna", una serata dedicata alla Croce Azzurra

C’è attesa per il nuovo appuntamento, al Teatro "Luigi Mercantini" di Ripatransone, "Natale sott’a la capanna", serata dedicata alla Croce Azzurra di Ripatransone e Cossignano. L’idea di riportare il duo Angelo Carestia e ‘Nduccio al Mercantini è dovuta alla grande richiesta di tanta gente che lo scorso aprile non ha potuto assistere all’evento "Ridendo con di(a)letto", causa sold-out con i biglietti bruciati in pochi giorni. Così per Natale si avrà l’opportunità di fare un bel gesto di solidarietà e di passare due ore in allegria e spensieratezza con le sferzanti battute del mitico ‘Nduccio e con il nuovo spettacolo comico-musicale di Angelo Carestia che condurrà anche l’evento. Saliranno sul palco anche i Menestrelli Ermanna&Tonino con le loro allegre canzoni della tradizione, Eva Maria Capriotti, Vincenzo Massacci, Mascia Lanciotti e Giorgio Cardarelli con i loro simpatici siparietti poetici dialettali. Costo 10 euro, Info al 335.6234568.