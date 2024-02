Sul sito dell’Arengo tutte le informazioni per la partecipazione

Il Forum dove attingere info sul progetto di rigenerazione dell’ex Area Carbon è disponibile sul sito internet del Comune di Ascoli dove potranno essere trasmessi i contributi. "I progetti saranno valutati dal Comune di Ascoli e da Legambiente" ha spiegato ieri nel corso della conferenza stampa Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente. "Questa metodologia è un esempio per il paese, perché è importante trovare strade nuove, con il coinvolgimento di tutti per trovare idee nuove, senza le quali non avrebbe molto senso la mera bonifica di un’area importante come quella dell’ex Carbon di Ascoli e di altre in Italia. E’ il primo atto fra un comune e Legambiente – ha aggiunto Fontana - per costruire un percorso. Legambiente sarà attenta nel monitorare l’attività di bonifica in corso". Il protocollo avrà durata un anno, ma potrebbe essere prorogato di un ulteriore anno, anche se il commissario Vadalà auspica tempi brevi. "Sono procedure che richiedono tempo, vedremo" ha detto il responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente. "E’ fondamentale il ruolo della Bottega del Terzo Settore nella nascita di questo Forum di partecipazione nel quale potranno confluire le idee dei cittadini. La trasparenza sarà garantita con i documenti che verranno man mano pubblicati in una pagina apposita nel sito del Comune di Ascoli".

Il protocollo è in significativo per il circolo di Ascoli di Legambiente che nel 1989 sollevò il ‘caso Carbon’ e i livelli di inquinamento. "E’ passato tanto tempo, ci siamo invecchiati, ma questo protocollo oggi ci ringiovanisce" ha sottolineato Diana Di Loreto, presidente del circolo ascolano, presente alla conferenza stampa di ieri mattina. "Spero davvero che quello che verrà fatto nell’area dell’ex Sgl Carbon venga fuori proprio da una delle ide che confluiranno nel Fourm" ha auspicato Di Loreto. Importante il ruolo della Bottega del Terzo Settore il cui presidente Roberto Paoletti ha aggiunto che "è vincente l’idea di mettere in moto strumenti innovativi come questo Forum, in raccordo fra terzo settore, istituzioni no profit e comunità". I firmatari del protocollo si sono impegnati a promuovere eventi di presentazione, di approfondimento e analisi delle proposte presentate, di restituzione delle progettualità emerse.