"Sul turismo ora serve una svolta"

Sarà sufficiente traslocare alcune delle maggiori manifestazioni estive dal cuore pulsante del centro alle aree inutilizzate fra il molo sud e il lungomare? Per il Pd no: anzi, l’idea di spostare la Festa della Marina e il festival dello street food fra l’ex Galoppatoio e la Bocciofila rappresentano, per i democrat, una toppa che non risolleverà le sorti dell’accoglienza turistica, funestata da un minore afflusso, nel 2023, durante il clou della stagione estiva. "I dati del 2023 cozzano, ancora una volta, con quanto sbandierato – afferma Alessandro Marini, presidente del circolo Nord – seppur la stagione estiva sia andata benissimo – ma che San Benedetto sia una Ferrari guidata da un pilota bendato è sotto gli occhi di tutti – la flessione a livello di presenze e arrivi è stata certificata e dovrebbe impegnare tutta l’Amministrazione a far sì che ciò non si ripeta. Dovrebbe, appunto, visto che in Viale De Gasperi sembrano solamente interessati a mantenere la loro posizione inanellando fallimenti e figuracce che screditano la nostra immagine e ci restituiscono una città ferma, provinciale, sporca e senza alcuna prospettiva di futuro".

Va ricordato, infatti, che a giugno, luglio e agosto 2023, le presenze turistiche sono diminuite rispetto all’anno precedente di oltre 14mila unità, anche se nei restanti nove mesi sono sempre state maggiori. Continua Marini: "La programmazione turistica estiva, alle porte di Pasqua, è ancora un mistero e l’unica notizia che è stata condivisa è che gli eventi enogastronomici verranno spostati nelle aree ex Bocciofila e ex Galoppatoio, visti i disastri dell’anno scorso che trasformarono il salotto buono di San Benedetto in una gigantesca rosticceria o, peggio, in una stalla a cielo aperto". Per il democrat, il successo della riviera sarebbe da accreditare ai titolari di locali e alberghi: "Siamo certi – continua Marini – che, malgrado l’assenza della politica, alla fine il tessuto imprenditoriale e turistico cittadino saprà come sempre rimboccarsi le maniche e offrire l’accoglienza che ha sempre caratterizzato la nostra terra, ma da inguaribili ottimisti attendiamo sempre uno scatto di orgoglio da parte della giunta, dell’amministrazione e del suo primo cittadino. Comunque, per quello che riguarda il buon nome di San Benedetto nel mondo, apprendiamo di essere famosi anche in Germania: il messaggio apparso su uno striscione dei tifosi del Bayern di Monaco contro la demolizione del Ballarin testimonia di certo una forma di attenzione per la nostra città. Purtroppo però per i motivi sbagliati".

Giuseppe Di Marco