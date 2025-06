"Sulla Salaria le auto corrono come missili"

"A Castel di Lama le automobili corrono come missili e gli incidenti non sono rari". E’ lo sfogo di un cittadino di Villa Sant’Antonio, Alvaro Simonetti, che mette sotto accusa la sicurezza lungo la strada Salaria. "Nonostante siamo nel centro del paese, nessuna decelera. Ho chiesto aiuto ai sindaci sia di Castel di Lama che di Ascoli, affinché facciano qualcosa, ma tutti scaricano la responsabilità all’Anas, comunque vale la pena ricordare che la sicurezza ricade sui primi cittadini. Ribadisco che la strada Salaria sta diventando troppo pericolosa per tutti".

Un allarme di un gruppo di residenti esasperati dalla velocità sostenuta delle automobili che transitano per la strada all’interno dell’abitato e che non rallentano nonostante la presenza delle strisce pedonali. "Attraversare è diventato complicato – aggiungono – nessuno decelera, hanno tutti molta fretta. Per non parlare del sottopasso, le auto che riescono a risalire la pendenza sgommano a tutto gas. Si è creata una situazione che si teme possa diventare rischiosa per gli abitanti del quartiere, tra cui i ragazzini che alla sera girano in bicicletta e le famiglie che attraversano la strada, ma soprattutto per gli anziani". Basta fare qualche passo più in là e raggiungere le case lungo la strada Transcollinare, che collega Villa Sant’Antonio a Piattoni, i residenti hanno gli stessi problemi e non hanno dubbi: "Qui di notte si disputano le corse, non si spiega altrimenti quanto accade a notte fonda, siamo stanchi e soprattutto preoccupati che possa succedere qualcosa di grave". I residenti chiedono l’intervento del comune di Castel di Lama per l’installazione di cartelli stradali, segnaletica orizzontale o dossi che limitino la velocità del traffico, finora assenti nell’area. Se ci si sposta a Piattoni la situazione non cambia: "Rombi di moto e auto lanciate a folle corsa, è questo il bilancio quotidiano, non nascondiamo che abbiamo paura ad uscire di notte – protestano i residenti - , gli amministratori, forze dell’ordine sono a conoscenza delle nostre dimostranze. La zona merita un miglioramento della sicurezza stradale a tutela dei cittadini, ma anche degli animali, in particolar modo i gatti, di cui hanno fatto stragi. Chiediamo che si intervenga al più presto, che si promuova un incontro con i residenti che segnalano il pericolo – al momento, è opportuno piazzare uns cartellonistica che riduca il limiti di velocità. "La strada provinciale che a Piattoni prende il nome di via Roma è percorsa tutti i giorni da tantissime persone che vanno a piedi, da ciclisti e c’è ancora chi si ferma a parlare in strada- E’ necessario intervenire prima che accada qualcosa di grave".

