"Sulla sanità solo annunci, territorio sconfitto"

Tante parole, ma in quanto a fatti c’è ancora molto da dimostrare. È questa la disamina del centrosinistra sambenedettese sulle condizioni della sanità in provincia. Sanità sulla quale sarebbe in arrivo una svolta, con l’imminente presentazione dell’atto aziendale da parte dell’Ast Picena: il documento che, notoriamente, sancisce l’assetto dell’Azienda in quanto ad organizzazione e ‘goal’ da raggiungere. Per Paolo Canducci ed Aurora Bottiglieri, però, ancora non ci siamo. "A breve sarà approvato l’atto aziendale – dice il consigliere dei Verdi – e per noi sulla sanità, nonostante fosse un cavallo di battaglia della destra al governo, sono stati fatti tanti annunci che non hanno riscontro nella realtà. Nel concreto sono state istituite le cinque Ast, ma il piano che ora la nostra Azienda si trova a ratificare sarà comunicato senza alcuna condivisione con i cittadini: si tratta di un prodotto finito che verrà presentato come già deciso. È l’ennesima sconfitta per il nostro territorio: siamo comune capofila e la nostra commissione sanità non è stata affatto coinvolta. E a proposito di annunci, siamo ancora in attesa di vedere uno stanziamento specifico per il futuro ospedale."

Il nosocomio di primo livello, come affermato dal vertice regionale proprio a San Benedetto, verrà ’spalmato’ su due plessi. Parole che aprono ad una molteplicità di temi sviscerati dal centrosinistra: "Temiamo – aggiunge la capogruppo di Pd, Articolo Uno e Nos – l’accorpamento dei dipartimenti: la legge ‘Balduzzi’ dice che in un ospedale di primo livello su due plessi ci deve essere un solo primario, quindi ad Ascoli o a San Benedetto. Il sospetto è che la nostra Ortopedia possa diventare un’Orto-geriatria. Ricordiamo anche che nella Medicina d’Urgenza non sono ancora stati ripristinati i posti letto originari, mentre in Ascoli la Murg ne ha 13. Si tratta di una differenza notevole, considerando che San Benedetto ha un numero maggiore di accessi e di codici rossi. Non sappiamo che fine debba fare questo reparto. Inoltre nei due ospedali attuali mancano diversi primari, fra Medicina interna, Diabetologia, Nefrologia, l’Ortopedia di San Benedetto, Medicina legale e del lavoro, al Sert e alla Ginecologia di Ascoli". Canducci e Bottiglieri, in tal senso, presenteranno un’apposita interrogazione con cui si chiederà al sindaco Spazzafumo di rendere conto su tutte le questioni toccate. In particolare sulla Murg, ma anche sulle due strutture di medicina territoriale da realizzare a Ragnola, cioè l’ospedale e la casa di comunità.

Giuseppe Di Marco