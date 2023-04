Sulla scena del crimine La lezione per i volontari

Spesso l’intervento sanitario su una scena del crimine richiede comportamenti e tecniche decisamente più appropriate e specifiche per evitare l’inquinamento delle prove, ma al contempo occorre prestare le opportune cure di primo soccorso. Da qui l’iniziativa del comitato di Ascoli della Croce rossa che ha organizzato una lezione per i propri operatori invitando l’Arma dei carabinieri a tenere un incontro informativo sul ‘Comportamento dei sanitari e dei volontari sulla scena del delitto’. Nel corso della lezione, che si è tenuta ad Ascoli e a cui hanno partecipato volontari della Cri di Ascoli, Porto Potenza e Amatrice, si è entrato nel vivo della scena del crimine con la simulazione di un omicidio predisposto da truccatori e simulatori della Cri, sotto la regia del comando provinciale dei Carabinieri di Ascoli. Successivamente, nella lezione frontale, sono state evidenziate le azioni da evitare per non alterare ed inquinare la scena criminis, tutte naturalmente subordinate all’obiettivo primario di salvare la vita umana e prestare soccorso. "L’iniziativa è stata voluta dalla Cri ascolana al fine di avere un staff sempre più preparato – dice la presidente Cristiana Biancucci –. La formazione è infatti alla base delle nostre attività, tutte naturalmente subordinate all’obiettivo primario di salvare la vita umana e prestare soccorso. Lo scopo dell’incontro informativo è stato quello di trasmettere ai partecipanti informazioni, azioni mirate alla salvaguardia della vita umana, preservando tracce e luoghi della scena criminosa. Sono emersi preziosi suggerimenti su come muoversi in sicurezza, mantenendo sempre come priorità la salvaguardia della vita umana e limitando, allo stesso tempo, l’inquinamento delle prove durante l’intervento sanitario. Ottime le premesse, con le nutrite adesioni, per riproporre l’iniziativa in futuro".