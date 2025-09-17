"Sulla stazione progetto riduttivo. Serve di più"

A pochi giorni dalla visita del viceministro Edoardo Rixi alla stazione ferroviaria di San Benedetto, il gruppo Rigenera Sbt solleva dubbi sulla reale portata dell’intervento di riqualificazione annunciato. Gli esponenti del comitato, l’architetto Daniele Paolini e l’avvocato Gian Luigi Pepa, hanno ricordato il ruolo strategico dello scalo cittadino e del territorio che serve: "La stazione non è una semplice fermata rivierasca ma un nodo interregionale che interessa un bacino di oltre 300 mila abitanti. È un crocevia per pendolari, turisti e attività commerciali, e proprio per questo non può bastare un progetto limitato a innalzare marciapiedi, installare un solo ascensore o sistemare alcune rampe".

Secondo Rigenera Sbt, la vera criticità è la mancanza di un disegno più ampio. Paolini e Pepa hanno indicato anche alcune aree oggi escluse dal progetto: "L’ex cinema dopolavoro ferroviario, la palazzina servizi Fs, il sottopasso soggetto ad allagamenti e gli spazi esterni rappresentano elementi fondamentali di quello che definiamo Comparto di Rigenerazione Urbana 1. È su questo insieme di funzioni che bisognerebbe intervenire, perché una rigenerazione non può limitarsi a ritocchi tecnici".

Il gruppo ha quindi rilanciato la propria idea di trasformazione complessiva: "Immaginiamo un hub moderno, sicuro e inclusivo, accessibile a disabili, anziani, famiglie e viaggiatori, funzionale nei collegamenti con tutti i mezzi di trasporto, rinnovato nelle strutture e valorizzato anche dal punto di vista estetico".