"Sulle concessioni demaniali attendiamo il nostro Governo"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a chiedere un’accelerazione sulle concessioni demaniali, poiché Governo è chiamato a prendere una decisione, per evitare la procedura di infrazione dell’Europa, ma intanto a rimanere con il cerino in mano sono nuovamente i Comuni. L’amministrazione comunale di Grottammare nei giorni scorsi ha votato una delibera con cui proroga fino al 31 dicembre del 2024 le concessioni demaniali, non essendo riuscita a fare il bando entro il 2023. "Attendiamo le linee guida del Governo – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Siamo stati lasciati soli in questa decisione e auspichiamo l’arrivo di indirizzi chiari". Anche l’amministrazione comunale di San Benedetto, di recente, ha votato la proroga delle concessioni fino al 31 gennaio 2024. L’ha fatto con una motivazione a dir poco corposa, con cui ha prorogato anche tutte le autorizzazioni connesse. Per la prossima stagione, teoricamente, i balneari potrebbero non aver a che fare con le "sorprese" degli ultimi due anni, relative agli ombrelloni e al servizio di salvataggio, salvo diversa interpretazione dell’autorità marittima. Il Comune di Cupra Marittima non ha dovuto fare alcuna delibera di Giunta. "Nel 2020 abbiamo attivato la manifestazione di interesse pubblico per il rinnovo delle concessioni fissando il termine al 2033 – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – così come prevedeva la legge in quel periodo, come hanno deliberato molte Regioni e Comuni d’Italia. Ora attendiamo la sentenza del Consiglio di Stato che dovrà sancire la scadenza delle concessioni. Nel frattempo non abbiamo alcuna "vacatio legis"". I partiti di maggioranza hanno gli occhi puntati sulle Europee, e non corrono il rischio di decidere prima delle urne, mentre la procedura d’infrazione potrebbe arrivare fra qualche settimana.

Marcello Iezzi