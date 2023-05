Sulle orme dei longobardi "Convenzione con Roma per arricchire il museo dell’alto medioevo"

Si chiude oggi, con un programma di interventi dedicati al rilancio del museo dell’alto medioevo attraverso un arricchimento dei reperti da esporre, la tre giorni del convegno nazionale ‘Sulle orme dei longobardi fra Marche e Umbria. Ascoli, Castel Trosino, Spoleto’ che ha visto in città la presenza di illustri relatori, oltre ai due curatori scientifici Paolo Delogu e Andrea Staffa. Il convegno, a 30 anni dalle manifestazioni del centenario del rinvenimento della necropoli di Castel Trosino (1993-95), ha permesso un aggiornato punto sulla presenza dei longobardi nell’area del ducato di Spoleto fra Marche ed Umbria, e dunque anche ad Ascoli, alla luce delle più recenti ricerche archeologiche e indagini territoriali. La conclusione dei lavori è prevista oggi, alle 17, al Forte Malatesta, con l’incontro sul tema ‘Programmi futuri di valorizzazione dell’eredità longobarda’.

Nell’occasione è prevista anche l’apposizione, al museo, di una targa in memoria di Lidia Paroli (archeologa della Soprintendenza), e di quella relativa alla vittoria da parte del museo dell’alto medioevo di Ascoli del premio nazionale musei ‘Riccardo Francovich’ per il 2020. "Da parte del museo dell’alto medioevo di Roma – dice il curatore scientifico delle collezioni comunali e direttore dei musei, Stefano Papetti – c’è la disponibilità, sulla base di accordi fatti in passato, di accrescere le opere che sono state date in deposito qualche anno fa, dunque di poter esporre nel nostro museo altro materiale che proviene dalla necropoli di Castel Trosino e che ora è a Roma. Abbiamo chiesto che quello che non è esposto nella capitale, si possa esporre ad Ascoli. Avevo anche proposto di fare una sorta di biglietto comune, o comunque di far sapere a Roma che una parte dei reperti è nel capoluogo Piceno, e viceversa. Proprio di questo argomento si parlerà domani pomeriggio (oggi pomeriggio ndr) al museo dell’alto medioevo, dove il convegno si sposterà per approfondire le prospettive del nostro museo dal punto di vista dell’arricchimento degli oggetti e della progettazione di pannelli didascalici e di video. Gli spazi che abbiamo possono essere sfruttati aggiungendo altre opere. Avevamo firmato un accordo per arricchire il museo dell’alto medioevo con il professor Gambari che è morto di Covid, ma la nuova direttrice del museo dell’alto medioevo di Roma, che è l’Anzelmo, è a conoscenza di questo accordo. E’ con lei che dobbiamo perorare la causa di Ascoli".

Sulla necropoli di Castel Trosino, Papetti evidenzia come "nel 2017, in seguito a un nubifragio che ha causato smottamenti al terreno, i percorsi che c’erano sono diventati pericolosi, e dunque non sono più fruibili. C’è un finanziamento per ripristinarli e i tempi potrebbero essere piuttosto brevi, prima del 2024".

Lorenza Cappelli