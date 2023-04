’Sulle orme dei longobardi’: i tesori del Piceno protagonisti del convegno in città

‘Sulle orme dei longobardi fra Marche e Umbria. Ascoli, Castel Trosino, Spoleto’: questo il tema dell’interessante convegno in programma dal 4 al 6 maggio, ad Ascoli. La tre giorni, che vede quali coordinatori scientifici Paolo Delogu e Andrea Staffa, si propone, a 30 anni dalle manifestazioni per il centenario del rinvenimento della necropoli di Castel Trosino, di fare il punto sulla presenza dei longobardi nell’area del ducato di Spoleto fra Marche e Umbria, alla luce delle più recenti ricerche archeologiche e indagini territoriali. Punto centrale del convegno è la presentazione alla comunità ascolana e al mondo scientifico nazionale dei risultati delle ricerche che, partendo dagli studi di Lidia Paroli, restituiscono oggi un panorama in cui i longobardi stanziati a Castel Trosino e in altri siti dell’area, giungono nel Piceno verso il 590 non per devastare l’antica Asculum e sottometterne il territorio, ma quali mercenari al servizio del potere imperiale bizantino, del quale assicureranno il controllo della città sin verso il 620-630. "Siamo felici di ospitare questo prestigioso convegno di rilevanza nazionale qui ad Ascoli – dice il sindaco Marco Fioravanti –. Ci offre l’opportunità di aprire una fase di promozione del territorio, nei confronti di coloro che sono affascinati dai longobardi, attraverso il parco archeologico e il museo dell’alto medioevo che si trova al Forte Malatesta. E stimola, inoltre, al recupero della necropoli di Castel Trosino. Tante città fanno leva su un turismo storico e archeologico e anche Ascoli può farlo". "Ascoli longobarda – spiega Andrea Staffa –, perché i longobardi di Castel Trosino scendono e si stanziano in città, è una fondamentale tematica nei rapporti della trasformazione della città piceno romana a quella medievale. Non si può capire l’Ascoli medievale, la sua importanza e la sua ricchezza, se non comprendiamo che l’età longobarda media i rapporti tra questi due contesti. Questa grande pagina di storia che noi riproponiamo con il convegno deve essere anche l’occasione per potenziare il museo dell’alto medioevo perché ci sono nuovi grandi scavi. Ma soprattutto, intorno ad Ascoli, le ultime ricerche ci dicono che di Castel Trosino ce ne stanno tre. Di tombe da scavare intorno alla città ce ne sono tante: gli scavi già condotti hanno segnalato che c’è una necropoli a San Vincenzo e Anastasio che è spettacolare. Riprendiamo perché ci sono ori longobardi nuovi che attendono di essere tirati fuori".

Lorenza Cappelli