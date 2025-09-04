Sull’Harley Davidson con la moglie: schianto con uno scooter

Non si arresta la litania di incidenti stradali che vedono coinvolti motociclisti e scooteristi lungo tutta la fascia costiera del Piceno. Non c’è giorno, ormai da tre mesi, in cui i soccorritori del 118 non devono trasportare in ospedale persone ferite vittime di cadute o di scontri fra auto e motocicli. Sinistri che raccontano di quattro morti, tra fine giugno e inizio settembre e diverse decine di feriti, alcuni anche molto gravi che hanno richiesto il trasferimento in eliambulanza al nosocomio di Ancona.

Mentre a San Benedetto non si è spento l’eco per l’ultimo incidente, auto moto, in cui martedì ha perso la vita Nicola Amadio, di 64 anni, ieri ci sono stati altri sinistri e altri feriti, per fortuna non in modo serio. A Centobuchi, in via Scopa, intorno alle ore 11, si sono scontrati una Harley Davidson in sella alla quale viaggiavano moglie e marito e uno scooter condotto da un ragazzo. I tre occupanti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso di San Benedetto. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

A Grottammare, lungo la statale, incrocio con via Galilei, regolato da un complesso semaforico, altro scontro fra auto e scooter e altro ferito al pronto soccorso.