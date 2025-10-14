Summit in Prefettura dopo il rogo. L’azienda pronta a delocalizzare

Si è tenuto ieri pomeriggio il tavolo tecnico promosso dal Prefetto per discutere della pericolosità del sito dell’Adriatica bitumi di Colli del Tronto al centro di roventi polemiche. Si è trattato di un incontro importante, che ha messo difronte al Prefetto Sante Copponi il sindaco Andrea Cardilli, l’azienda, l’Arpam, l’Ast, i vigili del fuoco per parlare di vigilanza e controllo in materia di sicurezza. Innanzitutto l’azienda ha manifestato la volontà di delocalizzare, sarà un processo graduale, ma è negli intenti. Il Prefetto nel frattempo ha chiesto all’azienda una relazione, un atto tecnico che spieghi quali rischi possono crearsi a seguito di eventuali incidenti. L’atto dovrà essere consegnato entro 10 giorni. I cittadini hanno più volte chiesto quali pericoli insistono nelle aree intorno all’azienda. Si chiedono se esiste un pericolo esterno, soprattutto alla luce dell’incendio del 9 agosto scorso. Il sindaco Cardillii ha chiesto risposte concrete in merito ad eventuali rischi possa correre la popolazione, come organizzarsi, quale risposta di protezione civile e di tutela ambientale possono essere intraprese per mitigare gli effetti dannosi di un incidente rilevante, sulla base degli scenari anche estremi. La richiesta del Prefetto di produrre il documento è un primo atto importante per capire quali passi l’amministrazione comunale dovrà fare. Intanto i cittadini che hanno seguito il sindaco fin sotto la Prefettura chiedono tutele: "Dopo l’incendio del 9 agosto scorso – dichiarano – non ci sentiamo più tranquilli, anche di notte la preoccupazione sale e non ci fa dormire sogni tranquilli. Vogliamo stare in pace".

Il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani dichiara: "I comuni devono cercare di organizzare i territori in modo di non avere le attività industriali e artigianali vicine alle abitazioni, devono essere realizzate lontano dai centri abitati. Un territorio ben organizzato pone distanti queste attività. La distanza non è sempre sicurezza, ma almeno è prevenzione, inoltre le aziende devono lavorare in una maniera sicura. Per quanto riguarda il caso specifico, purtroppo spesso abbiamo avuto problemi di cattivo odore, la puzza ha creato tantissimi problemi alla frazione di Pagliare, dove i cittadini da anni combattono questa battaglia, auspichiamo che il problema venga risolto e nel più breve tempo possibile, da tempo sentiamo parlare di delocalizzazione, ma finché non si farà un piano regolatore, il problema non verrà risolto. Non siamo stati invitati al tavolo tecnico, ma il problema dei cattivi odori e della pericolosità è anche nostro, visto che alcune abitazioni della frazione di Pagliare sono a ridosso dell’azienda".

Maria Grazia Lappa