’Sunflower’, l’azienda che vende gentilezza

Potrebbe esservi capitato, se avete avuto la possibilità di viaggiare in paesi dell’Europa del nord, di vedere persone con gadget verdi con disegnati girasoli gialli. Che si tratti di cappelli, cordoncini o braccialetti, chiunque avesse questi gadget riceve delle "attenzioni speciali", come per esempio il poter saltare la fila in un museo o all’aeroporto. Come mai? Dovete sapere che le persone con questi gadget hanno le cosiddette disabilità invisibili, e cioè malattie croniche, sordità, cecità o autismo. Pertanto, chi ne è affetto potrebbe non ricevere aiuti particolari in caso di bisogno, in quanto la disabilità non è visibile, o si potrebbe addirittura pensare che l’individuo stia fingendo.

Qui entra in gioco Sunflower. Quest’azienda inglese (il cui nome significa, appunto, "girasole") produce tali gadget. Tutto nacque nel 2016 all’aeroporto di Gatwick, che già da tempo assisteva i viaggiatori con disabilità. Con il tempo si resero conto che non tutte le disabilità sono visibili. Così escogitarono un modo per renderne riconoscibili, con discrezione, i portatori. Era chiaro quindi che serviva un simbolo, discreto ma allo stesso tempo gioioso, dinamico e soprattutto ben visibile. Pensarono così a un girasole. Da quel momento, qualunque disabile invisibile avrebbe potuto ricevere un cordoncino verde con i girasoli e ottenere tutto il supporto necessario. Il girasole è diventato un simbolo riconosciuto in tutto il mondo.