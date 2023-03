Suolificio ricerca fresatore di boette di calzoleria

Nella Provincia di Fermo, Suolificio Gl di Porto Sant’Elpidio ricerca fresatore di boette di calzoleria.

Nel dettaglio dell’annuncio di lavoro si specifica fresatore di suole, cuoio, gomma. Per questo posto di lavoro si richiedono specifiche conoscenze quali l’utilizzo della fresa. La proposta di contratto è a tempo determinato ed a tempo pieno per 3 mesi. C’è la possibilità di un rinnovo del contratto o anche di trasformazione del contratto. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0734993589 o scrivere una email a [email protected] Il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo. Di seguito i contatti necessari. Email: [email protected]

Pec: [email protected]

Telefono: 0734254756 - 0734254770

Il codice di riferimento di questo annuncio per proporre la propria candidatura è 47921.