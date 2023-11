Suolificio ricerca operaio rifinitore

Suolificio Prestige di Monte Urano (FM) ricerca operaioa in suolificio (carteggiatore, rifinitore, lissatore, lucidatore di suole in cuoio ed altri materiali). La persona che vuole ricoprire questo impiego dovrà essere automunitoa. La proposta di contratto è a a tempo determinato per 3 mesi (trasformabile e rinnovabile) ed a tempo pieno. Contatti: tel. 0734850576, email: paola.corradini@suolificioprestige.it