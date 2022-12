Suolo pubblico gratis fino a giugno Ecco l’aiuto per i commercianti

L’Arengo ha deciso di continuare a tendere una mano ai commercianti ascolani. In questa direzione va la decisione della giunta grazie alla quale, fino al 30 giugno 2023, gli operatori della città, food e no food, potranno beneficiare dell’occupazione gratuita del suolo pubblico con la possibilità, ancora, di una concessione doppia degli spazi. Anche per i primi sei mesi del 2023 (probabilmente ci sarà un’ulteriore proroga con l’estate), dunque, il Comune concederà ai commercianti la possibilità, non solo di non dover pagare nulla per la sistemazione esterna di tavolini e sedie, ma anche di avere a disposizione il doppio degli spazi originariamente consentiti, così come avvenuto finora grazie proprio alla deroga concessa dall’amministrazione comunale. Il sindaco Marco Fioravanti, infatti, in condivisione con l’ assessore al commercio Nico Stallone, ha richiesto al commissario per il sisma, Giovanni Legnini, ottenendola, una ulteriore proroga della deroga in questione. In questo modo, l’Arengo potrà garantire ancora l’esenzione della Tosap per i commercianti e artigiani della città, sia per i pubblici esercizi che per i negozi che volessero utilizzare anche gli spazi esterni. "Sono confermate – dice Stallone – le linee guide del commercio che sono state valide fino ad ora, dall’occupazione gratuita del suolo pubblico alla possibilità del vicinato, fino al raddoppio degli spazi consentiti. Tutte le attività possono beneficiarne, non solo quelle addette al food". Una spesa in meno, dunque, per gli operatori commerciali già in grosse difficoltà a causa del caro bollette.

Lorenza Cappelli