Suolo pubblico, regole anti furbetti

Niente licenza a chi è in debito con il comune, riduzione delle sanzioni e diminuzione del canone per i mercati. Sono queste, in estrema sintesi, le novità che verranno apportate alle regole di applicazione del canone unico patrimoniale, il tributo comunale che riassume in sé la tassa di occupazione di suolo pubblico e quella sulle affissioni pubblicitarie. Se ne è parlato ieri in commissione commercio, dove l’assessore Laura Camaioni ha esposto le principali modifiche che verranno inserite nel dispositivo dell’ente. Con il canone unico, intanto, qualsiasi autorizzazione al servizio richiesto – come l’occupazione di suolo o l’affissione – non potrà essere rilasciata qualora il soggetto richiedente si trovi in situazioni di morosità nei confronti del canone, per debiti tributari ed extratributari o per debiti derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative. Agli uffici competenti, inoltre, spetterà il compito di effettuare le relative verifiche al fine di evitare fenomeni elusivi. A tal proposito va detto che non si considera moroso chi aderisce ad un piano di rateizzazione e provvede al versamento delle rate concordate nell’osservanza del piano stabilito. In questo caso, il settore provvederà ad invitare il richiedente a regolarizzare la propria posizione debitoria. Le nuove norme, sottolinea l’assessore Camaioni, saranno utili a contrastare iniziative da parte degli eventuali "furbetti".

Il comune, comunque, ha anche alleggerito le sanzioni: nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l’applicazione della sanzione pari ad un decimo di punto percentuale (0,1%) del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo, un quinto di punto percentuale (0,2%) per ogni giorno di ritardo fino al sessantesimo. Per ritardi superiori ai sessanta giorni si applica la sanzione pari al 15% dell’ammontare del canone, del 30% se il ritardo è superiore a novanta giorni.

Buone nuove per quanto riguarda i mercati: il tributo, per il commercio ambulante, è stato ridotto del 10%, ovvero da 48 centesimi a metri quadro a 43 centesimi. Altra novità riguarda la liquidazione del canone per le occupazioni permanenti con costo superiore a 500 euro, che sarà ammessa in quattro rate (31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre). Nell’incontro, la consigliera Luciana Barlocci ha infine invitato il presidente Fabrizio Capriotti a "far lavorare di più la commissione commercio, non solo a ridosso del consiglio comunale".

Giuseppe Di Marco