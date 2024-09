Suona la prima campanella . L’augurio del sindaco

Zaini in spalla, è ora di tornare alle abitudini invernali. Prima campanella oggi per gli istituti scolastici del Piceno. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado funzionanti nella regione Marche, infatti, le lezioni hanno inizio oggi, e termineranno il 7 giugno 2025 (ad eccezione delle scuole dell’Infanzia che hanno come ultima giornata di lezioni il 30 giugno 2025). Il calendario segna già anche le festività obbligatorie, come Natale e Epifania ma a queste si aggiungono altre sospensioni: il ponte del sabato 2 novembre, il periodo di stop natalizio che va da lunedì 23 dicembre a sabato 4 gennaio, quello pasquale dal 17 aprile a sabato 19, il 26 aprile come ponte per l’anniversario della Liberazione e il weekend del 1 maggio per la festa dei lavoratori. I giorni complessivi di lezione per l’anno scolastico appena avviato saranno 206 per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e 225 l’ infanzia. "Il ritorno sui banchi ha sempre un duplice significato – commenta il primo cittadino ascolano, Marco Fioravanti –. Da un lato segna la fine dell’estate, di momenti spensierati e del meritato riposo; dall’altro rappresenta un nuovo inizio, la tappa ulteriore di un percorso di crescita e formazione. A voi, studenti e studentesse, va il mio augurio di saper apprezzare questo giorno dal sapore sempre particolare, nella speranza che il nuovo anno scolastico rappresenti per voi l’ennesimo passo avanti, perché la cultura e la conoscenza sono le basi di cui la nostra società ha bisogno per il futuro. Quel futuro che voi rappresentate e di cui dovete sentirvi protagonisti fin d’ora. Un grande augurio e un enorme ‘in bocca al lupo’ va a tutti voi, ragazzi e ragazze, e ai vostri insegnanti, di ogni ordine e grado, ai dirigenti e ai collaboratori scolastici, e a tutti coloro che sono impegnati ogni giorno in uno dei compiti più belli e difficili del mondo: educare, formare menti e preparare i cittadini del domani". Gli auguri del sindaco vanno a tutti gli studenti della città: l’istituto Ascoli Centro conterà 810 alunni per un totale di 46 classi, il Borgo Solestà 673 alunni con 38 classi, l’Isc Luciani- Santi Filippo e Giacomo 1250 alunni e 50 classi. La Don Giussani, nonostante i cambi di sede provvisori, avrà 887 alunni ma ci sono dati mancanti circa il numero di classi. Chiude la Falcone e Borsellino con 963 studenti per 54 classi.

o.f.