Suona la prima campanella. Oggi il ritorno a Monticelli:: "Sant’Agostino a gennaio"

Prima campanella, oggi, nelle scuole ascolane. Un ritorno sui banchi con qualche novità per via dei lavori di ristrutturazione edilizia che stanno interessando alcuni plessi. Dopo sette anni, stamattina, finalmente, gli studenti della media di Monticelli rientreranno nella loro scuola, lesionata dal terremoto del 2016 e successivamente sottoposta ad adeguamento sismico. Durante gli interventi gli alunni erano stati collocati nel plesso di via Sardegna che però non rimarrà vuoto: ospiterà, da stamane, l’infanzia e la primaria di Tofare dove entro l’anno sarà aperto il cantiere. Agli alunni di Tofare – così come fa sapere il Comune – sarà assicurato il servizio mensa a partire da lunedì 18 settembre, temporaneamente attivato nel plesso san Marcello dove saranno organizzati due turni. Nel frattempo verranno realizzati i nuovi locali mensa in via Sardegna, che diventeranno operativi presumibilmente dal 2 ottobre. Per i tre giorni in cui il servizio mensa non sarà ancora attivo (oggi, domani e venerdì) viene assicurato il trasporto all’uscita delle 13.

"Gli alunni del plesso Sant’Agostino, invece – dice l’assessore alla pubblica istruzione, Donatella Ferretti – torneranno nella loro scuola entro gennaio prossimo. La media di Monticelli, da settembre 2024, accoglierà anche i bambini dell’infanzia e primaria, in modo tale che nell’autunno 2024 partirà il cantiere anche alla Don Giussani. Tutto questo lavoro non è solo tecnico, ma anche di concertazione e condivisione con i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori, nonché con la ditta dei trasporti e con la Vivenda che gestisce la mensa. In via Sardegna, invece, saranno trasferite da domani (oggi ndr) sette classi di Tofare"

Dovranno invece iniziare il nuovo anno scolastico senza il laboratorio multimediale, a causa del furto subito di tutti i computer, gli studenti della media D’Azeglio. "Si tratta di un episodio grave – continua la Ferretti –, ma sicuramente ci saranno fondi regionali per ripristinare la sala multimediale che ovviamente è necessaria". A proposito della D’Azeglio, la demolizione dovrebbe avvenire nel 2025. Infine, l’augurio della Ferretti per la ripresa delle lezioni: "Il mio augurio va agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico. Pensando ai fatti di cronaca che negli ultimi tempi ci sono stati e che hanno visto coinvolti minori, credo sempre di più che la scuola sia il luogo dove si cresca anche sotto il profilo della consapevolezza dei diritti, della non discriminazione. La scuola è una palestra di democrazia e auspico davvero che sia e continui ad essere un luogo dove non esistono disuguaglianze e dove, soprattutto, non manchi il rispetto dell’altro. Auguro questo alla scuola italiana e alla nostra, quella ascolana".

Lorenza Cappelli