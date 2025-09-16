Suonata la campanella in Riviera. Rientro in classe tra lavori in corso e nuove regole per gli smartphone

Il ritorno sui banchi in Riviera si è svolto senza particolari problemi. La novità più attesa, come nel resto d’Italia, era il cosiddetto ’blocco telefonini’, che però ha visto applicazioni diverse da scuola a scuola. Se inizialmente gli smartphone dovevano essere consegnati al personale e custoditi, in alcuni plessi si è optato per la scelta di tenerli negli zaini spenti fino al termine delle lezioni, ricreazione compresa. Il primo giorno non ha riservato criticità, fatta eccezione per i lavori ancora in corso in alcune strutture.

Tra gli interventi più rilevanti ci sono quelli di adeguamento sismico al Liceo Classico Leopardi, del valore di un milione e 150mila euro, finanziati con fondi Pnrr. Sono invece in via di completamento i lavori alla palestra dell’Itc Capriotti, con un investimento di 2 milioni e 714mila euro, che porteranno nuovi spogliatoi, servizi igienici e una pavimentazione in parquet. Nello stesso istituto partiranno a breve ulteriori interventi per l’adeguamento sismico, con un importo di 5 milioni e 300mila euro.

Cantieri aperti anche fuori San Benedetto: al Magistrale Mercantini di Ripatransone sono in corso opere di miglioramento sismico per un valore di un milione e 650mila euro, destinate a concludersi entro fine anno. Al Liceo Classico, intanto, l’avvio dell’anno è stato accompagnato da una settimana dedicata all’inserimento dei nuovi iscritti.

Il dirigente scolastico Maurilio Piergallini ha commentato: "L’anno scolastico è iniziato nel migliore dei modi, i ragazzi del primo anno hanno conosciuto, anche grazie al progetto accoglienza elaborato dal collegio dei docenti, il nostro piano dell’offerta formativa, e dunque tutti i progetti e le attività. Hanno conosciuto anche gli spazi sia interni all’edificio scolastico sia esterni così come predisposti e preparati per le diverse attività che si andranno ad effettuare. Sono stati guidati dai loro docenti e dagli studenti tutors delle classi del triennio. L’accoglienza durerà tutta la settimana per cedere mano a mano il posto alle prove d’ingresso nelle diverse discipline che serviranno per personalizzare la progettazione didattica per ogni studente al fine di raggiungere il successo formativo".

Emidio Lattanzi