Super attacco e difesa bunker. Tutti i primati della Samb

L’attacco è la migliore difesa o la difesa è il migliore attacco? Questo è l’interrogativo che tutti si pongono quando si parla di calcio. Sicuramente avere una difesa imperforabile ed un attacco tra i primi del campionato è quasi sempre viatico di successi. Ed attualmente la Samb rispecchia questi numeri. Miglior reparto offensivo con 31 reti realizzate e solo 8 subite con una differenza reti di + 23. Un girone di andata che conferma la forza dell’organico rossoblù e soprattutto la compattezza del reparto arretrato.

Se, poi, si va a raffrontare la difesa della Samb con quella delle prime classificate negli altri otto gironi della Serie D, balza evidente un altro dato di fatto inequivocabile. A livello nazionale la formazione rossoblù è al secondo posto in questa speciale graduatoria per quanto riguarda i gol subìti in compagnia del Brà nel girone A. La formazione piemontese, però, a differenza della Samb ha disputato diciannove incontri rispetto ai diciassette dell’undici di Ottavio Palladini. In testa c’è il Siracusa con solo cinque gol incassati in 17 partite. Dietro rossoblù e Bra ci sono Andria (11) con i pugliesi in vetta alla classifica nel girone H con la Nocerina (16), Cassino e Forlì (12), Treviso (14) e Livorno (18). Insomma numeri importanti.

Ma non bisogna dimenticare che le reti incassate da Orsini e Semprini sono state determinate o da errori o da disattenzioni dei singoli o di reparto. Finora non c’è stata nessuna squadra ad avere messo sotto la Samb per quanto riguarda il gioco. E tutto ciò deve essere di buon auspicio per il girone di ritorno. Dal 5 gennaio si aprirà un nuovo campionato. 17 finali da affrontare al massimo per arrivare al traguardo finale e cioè la promozione in Serie C. Ed Eusepi e compagni ci arrivano sulle ali dell’entusiasmo dopo sei vittorie consecutive.

Intanto ad allenarsi in casa Samb c’è un volto nuovo e non è Sbaffo. Si tratta di Federico Napolitano, terzino sinistro di 17 anni (nato del 2007) e cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Napolitano, che si è unito al gruppo nelle scorse ore, sarà valutato dalla società. Quest’anno ha collezionato solo 45 minuti nella gara di campionato dello scorso 24 novembre tra la Lazio Under 18 e i pari età del Cagliari.

Benedetto Marinangeli