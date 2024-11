Supera l’esame finale: da Massignano a Genova per amore delle barche

Il massignanese Cristian De Angelis classe 2002, nei giorni scorsi ha superato brillantemente l’esame finale presso l’Ufficio Navigazione Direzione Marittima di Genova, dopo aver frequentato la prestigiosa Accademia Italiana della Marina Mercantile della stessa città ligure. L’ Accademia eroga percorsi formativi attraverso i quali vengono formati tecnici superiori nelle aree marittime e della logistica in stretta collaborazione con le compagnie di navigazione e le aziende del settore. Cristian dopo aver frequentato l’Istituto Tecnico Tecnologico Montani di Fermo ha sostenuto nel 2020 la selezione per essere ammesso al corso di Ufficiale di Coperta classificandosi primo in graduatoria avanti agli altri 60 ammessi. Durante l’imbarco con la compagnia Ignazio Messina di Genova, ha attraversato anche il Golfo Persico. "In questa occasione, a causa dei conflitti in svolgimento, la nave mercantile è stata scortata da ben tre navi militari, della Marina Italiana, Tedesca e Francese – racconta Cristiano –. Da bambino mi piaceva giocare con le barche ma la scintilla è scattata quando, adolescente, con la mia famiglia, ho fatto una vacanza in crociera nei Caraibi". Il De Angelis ha già avuto diverse offerte di lavoro.