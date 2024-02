Superare i traumi, una serie di incontri con ’Grande anima’

L’associazione ‘Grande Anima’ ha ufficializzato la programmazione della stagione 2024, saranno in totale 19 incontri studiati per relazionarsi, vivere la quotidianità e soprattutto superare insieme le sfide emotive. L’associazione ‘Grande Anima’ nata 5 anni fa per volontà di Valerio Palmieri e Laura Stopponi per ricordare la scomparsa di Rosy Medri, vuole essere prima di tutto un momento di stimolo personale al superamento di quelli che possono esser piccoli grandi traumi della vita, il tutto condividendo esperienze con il supporto di figure professionali. "Attraverso la condivisione – si spiega in una nota – la consuetudine dell’incontro, si può andare oltre la mancanza e trovare una nuova consapevolezza per accogliere i grandi doni che l’esistenza ci offre".

Il programma di questa

stagione sarà dedicato in particolare ai temi della lettura, della musica, della scrittura, argomenti che saranno affrontati di volta in volta con serate a tema. Gli incontri si terranno nei locali di palazzo Sant’Agostino nel

centro storico di Montegiorgio, si parte oggi alle 17,30 con la presentazione nel dettaglio del programma i iscrizioni all’associazione; il 28 febbraio Laura Stopponi promuoverà un laboratorio di lettura. Gli altri appuntamenti: il 6 marzo laboratorio musicale con Sabrina Vealesi; il 10 marzo ‘laboratorio musicale e guida all’ascolto’; il 20 marzo ‘Laboratorio di lettura e incontro con l’autore’. Il 20 luglio ci sarà una cerimonia speciale per ricordare la scomparsa di Rosy Medri e celebrare i 5 anni di attività dell’associazione, ma il programma proseguirà fino a dicembre. Gli incontro saranno illustrati settimana in settimana sulla pagina Fb dell’associazione ‘Grande Anima’, gli incontri saranno gratuiti per gli iscritti, sarà possibile tesserarsi anche durante la serata di presentazione di oggi.

Alessio Carassai