Superbonus, Cimini: a rischio posti di lavoro

Numerosi posti di lavoro a rischio nel Piceno nel settore delle energie rinnovabili a seguito dell’applicazione del decreto legge varato dal governo Meloni sul Superbonus. L’imprenditore sambenedettese Giovanni Cimini, membro del consiglio dell’associazione Italia Solare: "Un’occasione mancata per lo sviluppo della filiera tecnologica italiana. La nostra nazione è impegnata nell’attuazione del processo di transizione energetica e le agevolazioni legate al Superbonus hanno permesso di accelerare questo programma. Ora invece la decisione assunta dal governo è stata una vera e propria doccia fredda che causerà gravissimi danni a tutto il settore delle rinnovabili". Le conseguenze saranno anche per i giovani e in proposito Giovanni Cimini ha aggiunto: "I tantissimi giovani che lavorano nel settore delle energie rinnovabili perderanno il proprio posto e quindi saranno costretti a trasferirsi negli altri Paesi, soprattutto dell’Ue, dove invece la transizione energetica viene stimolata e supportata con precise politiche di intervento da parte dei governi". Le modifiche apportate dal governo in merito al Superbonus genereranno pesanti ripercussioni sul settore delle rinnovabili anche nel Piceno: "Le decisioni assunte dal governo – ha detto in proposito Giovanni Cimini – rischiano di far chiudere moltissime aziende anche nel Piceno con pesantissimi tagli sull’occupazione". La decisione del governo è stata una vera e propria doccia fredda per le aziende del polo delle energie alternative della provincia di Ascoli dove sono numerosissime le realtà quotidianamente impegnate nell’attuazione della transizione energetica. "Molte aziende – ha aggiunto in proposito l’imprenditore Giovanni Cimini – hanno già deciso di bloccare gli investimenti e nel contempo di rivedere drasticamente i piani di sviluppo delle aziende e quindi delle assunzioni".