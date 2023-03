Superbonus, giustizia per il cratere

integrale reintroduzione del Superbonus per le aree del cratere e dell’alluvione rappresenta un atto di giustizia per il quale, insieme ai colleghi del gruppo Pd, ci siamo fortemente battuti. Un percorso accidentato, a causa degli ostacoli posti da un Governo che, nelle ultime settimane, si è affannato a rincorrere se stesso e i propri clamorosi errori. E leggere questa mattina della soddisfazione del Commissario Castelli, strappa sinceramente un sorriso amaro. Perché è paradossale che Castelli si senta di poter gioire per la reintroduzione di una misura, già efficacemente operativa all’atto della sua nomina, cancellata dall’Esecutivo di centrodestra. Così i parlamentari dem Manzi e Curti.