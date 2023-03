Superbonus, in commissione c’è l’ok alla deroga per il cratere sismico

In Commissione Finanze alla Camera è stata appena approvata la deroga al blocco della cessione dei crediti per il cratere sismico del 2016 per le zone colpite dall’alluvione dello scorso settembre e dal terremoto di ottobre nel Nord delle Marche.

È una notizia ha visto il Governo impegnato in prima linea a tutela delle comunità marchigiane che, negli ultimi anni, hanno dovuto fronteggiare diverse calamità che hanno minato il tessuto economico e stravolto la quotidianità di molti cittadini.

Inoltre, a livello nazionale, la direzione di alcuni emendamenti governativi in Commissione Finanze va verso un ampliamento della detrazione a dieci anni non solo per le compensazioni di banche e imprese ma anche di privati incapienti. Confermata altresì una deroga al blocco per le Iacp onlus e terzo settore, rimuovendo alcuni ostacoli burocratici, e si è chiarita la possibilità di compensare i crediti previdenziali.

"Ritengo opportuno sottolineare, che il lavoro del Governo prosegue sulla linea tracciata dal decreto approvato lo scorso 17 febbraio, definendo le dovute deroghe e risolvendo la drammatica situazione di migliaia di imprese vicine al default e dei cosiddetti esodati del Superbonus. Se gli istituti bancari e assicurativi hanno aperto alla possibilità di riacquistare i crediti incagliati, infatti, è proprio grazie al decreto che chiarisce e limita le responsabilità del cessionario, e che pone contestualmente un limite all’emorragia dei conti pubblici causata dalla normativa ereditata dannosa e confusionaria", così in una nota Lucia Albano, sottosegretario all’Economia e Finanze.