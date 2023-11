"Superbonus, la verità". I 5 Stelle: ecco i risultati

Nel pomeriggio alcuni esponenti della coalizione di centro-sinistra capitanati da Nardini (Ascolto & Partecipazione) hanno presenziato all’iniziativa allestita nella sala conferenze del Forte Malatesta, dove l’onorevole Agostino Santillo ha alimentato il convegno all’interno del quale è stato presentato il suo libro ‘Superbonus 110%, tutta la verità’. Ad introdurre il delicato e attuale tema è stato Massimo Tamburri, coordinatore della sezione ascolana del Movimento 5 Stelle. Presenti per l’occasione anche il futuro candidato sindaco alle amministrative del 2024, il senatore Roberto Cataldi e l’onorevole Giorgio Fede. "Questo convegno è un modo per avvicinare gli ascolani a persone come Santillo – sostiene Nardini –, che attraverso lo studio fatto possono farci capire meglio l’impatto e i risultati prodotti da questa manovra. La conoscenza credo che sia, in ogni campo, la base per poi poter fare le scelte giuste". A prendere la parola è poi stato il senatore Cataldi che aggiunge: "Tutto il discorso legato al superbonus me lo sono ritrovato addosso facendo politica e occupandomi anche delle zone sismiche. Il mercato dell’offerta e della domanda si basa sul principio kenyesiano il quale spiega che, quando siamo in fase di recessione, è lo stato a dover sostenere la domanda. E questo riguarda anche il mercato delle aziende. Non si può pensare di uscire dalla crisi senza mettere dei soldi. Non ci potrà mai essere una ripresa facendo il taglio alla spesa. La manovra che può funzionare in tali condizioni è solo quella volta ad indebitarsi di più per cercare di investire e abbracciare possibilità future di ripresa. Non ci sono altre vie, ma bisogna avere coraggio".

Infine a parlare del superbonus è stato il deputato Santillo, ingegnere civile che segue in Parlamento la misura adottata fin dalla sua nascita. "Il superbonus è il tema dei temi – afferma l’onorevole –. Dati alla mano questa è stata la mossa più virtuosa realizzata nel nostro paese dal dopoguerra ad oggi. In tv e nella comunicazione sviluppata su questo discorso si è spesso fatta tanta confusione. Ecco così che ho deciso di spiegare bene tutta la verità. Nel periodo pandemico si cercava un intervento che riuscisse a produrre un effetto shock immediato all’interno di un settore importante come l’edilizia. Così si è pensato ad un’agevolazione che andasse ad intaccare l’aspetto economico di un settore dove gli investimenti possono produrre un ritorno del triplo negli anni seguenti. Intervenendo nelle costruzioni lo shock c’è stato e questa misura ha funzionato molto bene nel biennio 2021-2022 generando un 12% in più nell’economia di settore".

mas.mar.