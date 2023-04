Superbonus, mancano le risposte

Segue dalla Prima

Basti pensare che per la nostra Regione, lo scorso febbraio, Cna stimava in circa 1 miliardo di euro i crediti bloccati, 2 mila le Aziende coinvolte e 3mila i cantieri fermi. Ebbene, a distanza di poco più di un mese dall’avvio delle misure, l’incaglio dei crediti rimane pressoché invariato. Dimostrando cioè, in maniera inequivocabile, che quel provvedimento è di fatto inefficace come più volte ribadito, sia al Governo che alla maggioranza parlamentare, durante la fase di conversone del decreto legge. Il Gruppo Pd, in Aula e nelle Commissioni, ha presentato infatti un ampio ventaglio di soluzioni rimaste purtroppo inascoltate. Il risultato di tanta sordità è oggi, dolorosamente, sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi giorni, membri autorevoli dell’Esecutivo sono scivolati fragorosamente sulla retorica della sostituzione etnica. E’ con ancor più determinazione, quindi, che invitiamo il Governo ad occuparsi dell’unico vero rischio estinzione esistente oggi nel nostro Paese: quello di centinaia di Imprese dell’edilizia.

Augusto Curti

(deputato Pd)