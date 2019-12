San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 23 dicembre 2019 - Babbo Natale torna con il suo carico di doni a San Benedetto, in particolare in zona Ragnola e scarica un pacco da 100mila euro a un abitante della zona che ha giocato una schedina del SuperEnalotto Natale 100 per 100 nel bar tabaccheria, ricevitoria, Strangeways di Marco Siliquini. Al vincitore o alla vincitrice, andranno 88 mila euro netti dopo aver pagato il 12% di tasse.

Davvero un bel Natale per il vincitore che ha giocato una schedina di 6 euro e non ha indovinato neppure un numero, però, con lo speciale concorso "Natale 100 per 100" ha visto sorteggiato il codice della sua schedina, l’unica nelle Marche, le altre 99 vincite sono avvenute in varie località della Penisola. La schedina vincente è stata una delle prime ad essere state validate nella ricevitoria di Marco Siliquini. "Porta il numero 13, quindi una delle primissime, significa che è stata giocata, probabilmente, prima di venerdì e non ho idea chi potesse essere il fortunato vincitore. Spero che sia una persona della zona e che passi un bel Natale. Ho appreso della vincita a mezzanotte e 4 minuti, quando una collega sulla chat interna ha postato il codice vincente.

Ho controllato ed ho visto che era stata giocata nella mia ricevitoria. E’ la prima vincita importante nel mio locale, in passato ne ho avute due da 10 mila euro". Ricordiamo che nel Natale del 1997 nel vicino Big Bar, al SuperEnalotto, 34 giocatori della zona portarono a casa 7 milioni di lire ciascuno e nel Natale del 2013 a Cupra Marittima un padre di famiglia vinse 32mila euro.