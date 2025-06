Supereroi e cartoni animati. Ascoli Comics and Games fa subito il tutto esaurito

E’ stato subito un grande successo la prima giornata di Ascoli Comics & Games che si concluderà questa sera. Gli oltre 25 stand con altrettante associazioni, a partire dall’Avis che ha proposto animazione per bambini, hanno attirato l’attenzione dei curiosi. Ma la vera attrazione sono stati i cosplayer arrivati da tutta Italia. Ragazzi, ma anche adulti che hanno incarnato i personaggi dei fumetti, del cinema e della cultura pop, ma anche neo fumettisti che hanno voluto mettersi in gioco, un vero esercito di collezionisti. Molto apprezzato anche il "Raduno Disney" con supereroi e principesse. Si è iniziato alle 15.30 in Corso Trento e Trieste con l’apertura degli stand e il via all’animazione per bambini. Alle 16 è partito il Raduno Disney seguito dallo spettacolo di danza della Piceno Mood e l’esibizione della cantante ascolana Anna Filiaggi. Nel frattempo alla Bottega del Terzo Settore sono partiti i tornei One Piece TCG a cura di Traversetown e l’intervista al fumettista Mattia De Iulis, che poi oggi nella Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica, sarà protagonista dell’appuntamento "Per un’estetica nuova, la Grafic novel contemporanea" con il professor Stefano Papetti. E’ molto piaciuta anche l’area boardgames a cura di Rolling Games allestita a Palazzo dei Capitani, assieme all’area ‘Giochi di ruolo’ curata da Gilda Picena. Apprezzato il workshop alla Libreria Rinascita a cura de ‘Gli Skizzati’ compresa l’area scambi di ‘Carte Pokemon’. Alle 21 poi spazio al gospel con il concerto del Jericho Gospel Choir e finale con DJ Set ‘Sigle dei cartoni animati’ con DJ Anto. La giornata di oggi si aprirà già alle 10 con l’apertura degli stand e l’animazione per bambini. Alle 11 partirà il raduno dei ‘Bleach Cosplay’ ispirato ad uno dei ‘manga’ più famosi nel mondo. Il fumetto ha venduto finora complessivamente più di 90 milioni di copie in Giappone e 120 nel mondo, diventando anche uno dei più venduti negli Stati Uniti. Alle 15 ci sarà lo spettacolo della violinista cosplayer Giuggi, la bravissima trentatreenne Giuliana insegnante di musica in una Scuola media e grande appassionata di fumetti e videogiochi. In contemporanea alla Bottega del Terzo Settore ci sarà il ‘Torneo di Yu-Gi-Oh a cura di Traverstown. A seguire spazio alla gara di ‘cosplay’ curata da ‘Let’s Cosplay’, con la conclusione che sarà affidata ai ComiQuiz con gadget e omaggi per tutti e alla premiazione della gara dopo la valutazione fatta da un’apposita giuria.

Valerio Rosa