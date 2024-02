Supereroi e pescatori di plastica. Oggi la festa per i più piccoli

Dopo il buon successo di domenica, il carnevale di San Benedetto torna in piazza oggi, ma senza la sfilata dei carri allegorici. Il programma prevede nella prima parte del pomeriggio l’intrattenimento per i più piccoli e a seguire, dalle ore 17,00 musica dal vivo a cura della band "I Pupazzi". "Il carnevale che abbiamo pensato per questa edizione vuole essere un’alternativa, in veste "tranquilla" a quello di Ascoli e di Offida – ha affermato l’assessore al turismo e alle politiche giovanili, Cinzia Campanelli – Domenica con la sfilata dei carri all’insegna del divertimento, è andata molto bene. Piazza molto "calda" e piena di famiglie con i bambini. Abbiamo voluto mantenere la tradizione dei carri allegorici con l’intrattenimento, dal palco, del Family show", conclude l’assessore.

Oggi organizzare la sfilata dei carri non è più come una volta, ci sono regole ferree da rispettare in materia di sicurezza che fiaccano l’entusiasmo degli organizzatori, ma alla base c’è da risolvere il problema del luogo di lavoro. "I carri allegorici attraggano e il rispetto della tradizione è importante – aggiunge l’assessore Cinzia Campanelli – Essenziale, però, è avere un luogo da dove ripartire per coinvolgere i giovani al fine di avere un percorso duraturo.

La realizzazione dei carri è una questione di cultura, di crescita per tutti alla scoperta dell’arte della carta pesta, con laboratori allargati alle scolaresche. Persone volenterose e giovani, disposte ad affiancare il gruppo storico, ce ne sarebbero, ma solo un luogo destinato alla realizzazione dei carri consentirà la rinascita del carnevale sambenedettese".

Ma. Ie.