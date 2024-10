Supereroi in piazza, poi la visita ai bimbi negli ospedali piceni

La Questura di Ascoli, in collaborazione con l’associazione DonatoriNati-Polizia di Stato e con il supporto dell’Arengo, ha organizzato ieri mattina un evento finalizzato alla sensibilizzazione alla donazione di sangue ed alla legalità, durante il quale le scolaresche hanno potuto assistere alla discesa dal palazzo comunale dei supereroi acrobatici. Presenti gli stand della Polizia, dei Vigili del Fuoco e di DonatoriNati che hanno permesso ai bambini di poter scattare foto con qualche personaggio dei fumetti che si è aggirato tra i volontari e tra i poliziotti presenti.

"Una iniziativa che dimostra quanto è importante la sinergia per trasmettere l’amore per la vita. La donazione di sangue è un aspetto importante della solidarietà" afferma Claudio Saltari presidente nazionale Donatorinati Polizia di Stato. Nella seconda parte della mattinata i Super Eroi Acrobatici si sono recati presso gli ospedali di Ascoli e di San Benedetto, in collaborazione con la direzione dell’Azienda Sanitaria territoriale di Ascoli, per omaggiare di alcuni doni i bambini ricoverati nei rispettivi reparti. Davvero un messaggio importante.