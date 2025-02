Superstrada chiusa a Porta Cartara. Giorni di disagi per gli automobilisti

Giorni di disagi per gli automobilisti a causa della chiusura temporanea della rampa di ingresso dell’Ascoli-Mare all’altezza dello svincolo di porta Cartara in direzione mare. Una chiusura improvvisa e male (anzi, per niente) comunicata, che ha reso la vita impossibile a tantissimi pendolari, rimasti imbottigliati nel traffico che a sua volta si è creato nelle principali arterie cittadine. Mattinate d’inferno, in particolare, all’altezza di via Adriatico, via Napoli, via Erasmo Mari e lungo la Piceno Aprutina, interamente congestionate nelle ore di punta, e la situazione potrebbe ripetersi oggi e forse anche domani, visto che gli interventi non sono terminati e la chiusura del tratto potrebbe ripetersi a più riprese.

Nello specifico, sono in corso interventi di pulizia dei muri di contenimento, dove ci sono delle piante da abbattere. Gli operai ne avranno almeno per altri due giorni – comunicano dall’Anas –, con gli interventi che però iniziano più tardi delle 8 e finiscono entro le 17; in modo, almeno, da salvare la fascia oraria d’ingresso delle scuole. Gli interventi sono necessari ma andrebbero sicuramente comunicati meglio: nessun cartello di avviso lungo via Adriatico, nessuna segnaletica nelle strade di accesso allo svincolo cittadino. Tanti automobilisti che sono andati ad imboccare l’Ascoli-Mare a Porta Cartara, sono stati costretti a tornare indietro, e quindi poi a riversarsi su via Napoli e sulle altre strade, spesso già completamente intasate.

E tanti sono stati anche coloro che poi hanno sfogato il malcontento sui social network, criticando le modalità di intervento e la mancanza di un’adeguata informazione. Anche chi proveniva da Roma e procedeva verso il mare è stato costretto a uscire dalla tangenziale per poi percorrere un tratto cittadino fino all’altro svincolo, quello di Ascoli Est-Folignano, dove ha poi potuto riprendere il raccordo. Insomma parecchi disagi, forse in gran parte evitabili.

Rimanendo in tema di lavori sull’Ascoli-mare, intanto, proseguono i (lunghissimi) interventi di sostituzione della barriera spartitraffico. In questi giorni il tratto interessato è quello all’altezza di Monsampolo e fino all’ingresso al casello dell’A14, dove si procederà al completamento nei prossimi mesi. Nella seconda metà dell’anno invece – presumibilmente dopo la pausa estiva visto che generalmente il cantiere nei mesi di luglio e agosto viene sospeso – inizierà la sostituzione del jersey in cemento anche nell’ultimo tratto rimasto, quello cioè sul lato Ascoli. Si presume che i lavori possano terminare nei primi mesi del 2026.

Domenico Cantalamessa