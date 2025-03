Superstrada chiusa per lavori. Stop per Rosara, Folignano e lo svincolo di Porta Cartara

Gli automobilisti ascolani, nei prossimi giorni, dovranno armarsi di tanta pazienza. Da domani, infatti, chiuderà un tratto della superstrada Ascoli-mare, quello tra Rosara-Ascoli ovest e Folignano-Ascoli est. Da parte di Anas, infatti, saranno eseguiti gli interventi di pavimentazione. Sarà chiuso, pertanto, anche lo svincolo di Porta Cartara. Un bel problema, dunque, per chi deve percorrere la superstrada per andare a lavoro e dovrà studiare percorsi alternativi. Con la conseguenza, tra l’altro, che anche le altre strade rischiano di essere intasate. La chiusura è prevista per domani mattina intorno alle 8.30, in modo tale da consentire il passaggio dei mezzi almeno per l’inizio delle lezioni nelle scuole. In particolare, il tratto interessato sarà chiuso in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista entro il pomeriggio di giovedì 3 aprile, sempre che non ci siano ritardi. Ed è quello che gli ascolani auspicano, perché la superstrada rappresenta un servizio fondamentale. Il rischio, come detto, è che anche le strade alternative possano essere congestionate a causa del traffico. Si preannunciano, quindi, giornate molto complicate dal punto di vista della viabilità, con la polizia locale che è stata già precettata nel caso in cui dovesse dirimere situazioni particolarmente difficili. "Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto – spiega proprio l’Anas -. Il completamento dei lavori è previsto entro giovedì 3 aprile". Tra il dire e il fare, però, spesso c’è di mezzo il mare. Ma, in questo caso, si spera che tutto avvenga in maniera puntuale. Massima attenzione, dunque, prevalentemente su via Napoli, lungo la circonvallazione e nella zona di Porta Maggiore. Nei pressi dei due ingressi della superstrada, a Porta Cartara e a Folignano, sono stati già installati gli appositi cartelli che segnalano la chiusura. Sui social, ovviamente, gli ascolani hanno espresso preoccupazione e si sono già scatenate le prime polemiche, viste le già spaventose condizioni in cui continua a versare l’autostrada Sì perché una volta superati i lavori dell’Ascoli-Mare, per chi si avventura verso Pescara o verso Grottammare, le brutte sorprese sono dietro l’angolo. File e incolonnamenti, sia per l’Abruzzo che in direzione nord, sono all’ordine del giorno, mentre cresce la rabbia di pendolari e lavoratori per i pedaggi dell’A14 che anche quest’anno hanno subito un rialzo nel prezzo.

Matteo Porfiri