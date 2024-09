Supporto agli studenti dalla Banca del Piceno grazie ai nuovi premi

La Banca del Piceno innova l’impegno a sostegno degli studenti soci o figli di soci e dipendenti, con l’assegnazione dei Premi di Studio 2024. Un anno fa furono ben 65 i giovani assegnatari del premio in denaro elargito dalla Banca del Piceno. Anche quest’anno, dunque, il Consiglio di amministrazione ha stanziato una somma importante per riconoscere ai ragazzi diplomati e laureati nel 2023 col massimo dei voti, un premio che rappresenti un punto di partenza e non d’arrivo. "Da sempre la Banca del Piceno è vicina alle nuove generazioni – commenta il presidente Sandro Donati –. I Premi di Studio rappresentano una delle tante iniziative concrete perché viene dato il giusto riconoscimento, anche con una somma in denaro, a giovani del territorio che con sacrifici e abnegazione hanno avviato un percorso scolastico virtuoso". Inoltre, si rinnova l’opportunità per i richiedenti maggiorenni di entrare nella compagine sociale a condizioni agevolate, mediante la sottoscrizione di sole due quote. Saranno riconosciuti premi per i diploma di scuola media inferiore, di scuola professionale, di scuola media superiore, laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, dottorato di Ricerca.