Supporto emotivo per gli studenti

Al via con l’anno scolastico 20232024 il progetto del Comune “Lo sviluppo del benessere emotivo e relazionale nelle scuole”, realizzato con il sostegno finanziario dell’Ambito Territoriale 21. L’iniziativa offrirà agli istituti scolastici aderenti un’importante opportunità gratuita per realizzare azioni di supporto emotivo dedicate agli studenti delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole secondarie di II grado. Bassa autostima, mancanza di un adulto di riferimento, complesse relazioni tra pari, difficoltà a comunicare e a comprendere l’importanza dell’esperienza scolastica sono solo alcuni dei molti disagi che il progetto ha lo scopo di affrontare attraverso una serie di incontri nelle classi volti a migliorare la conoscenza reciproca e la comunicazione all’interno del gruppo classe, favorendo al contempo il dialogo costruttivo e la collaborazione fra allievi, docenti e genitori. Molti gli istituti che hanno aderito: i tre Istituti Scolastici Comprensivi cittadini, il Liceo Classico “Giacomo Leopardi”, il Liceo Scientifico “Benedetto Rosetti” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Guastaferro”. Saranno svolti incontri interni ai gruppi-classe, verrà aperto uno sportello di ascolto individuale dedicato agli studenti. Il progetto è iniziato ieri con i primi incontri con i professori degli istituti aderenti in vista del rientro in classe.