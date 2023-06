Sussidio giusto: viene assolta

È stata assolta una donna nigeriana di 30 anni finita sotto processo per ave percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.

L’extracomunitaria, difesa dall’avvocato Simone Matraxia, a novembre 2020 ha presentato domanda per ottenere il contributo economico che lo Stato concede a chi si trova in difficoltà economiche. Secondo la magistratura, nel farlo avrebbe inserito nella domanda dati falsi, vale a dire di aver risieduto in Italia per 10 anni e di aver trascorso nel nostro Paese almeno due anni in maniera continuativa. Ha inoltre aggiunto di essere cittadina di un Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti in lungo periodo, ovvero cittadina di un Paese terzo titolare di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europa. Al temine de processo la donna nigeriana è stata assolta in base all’articolo 131 bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).