Sventata truffa a un’anziana. Intervengono i poliziotti: bloccati e arrestati in due

Il rapido intervento della Squadra Mobile ha permesso di sventare un’ennesima truffa ai danni di una persona anziana e di arrestare in flagranza due uomini residenti a Napoli, entrambi con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. I due malviventi, fermati dopo un’operazione lampo condotta dagli agenti della terza sezione ’Reati contro il Patrimonio’ avevano appena sottratto con l’inganno a una donna novantenne la somma di 1.800 euro in contanti e diversi monili in oro. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.

I fatti risalgono alla tarda mattinata di martedì 28 ottobre, quando alla sala operativa della Questura sono giunte diverse segnalazioni relative a tentativi di truffa con la tecnica del ’finto nipote’. Le pattuglie della Squadra Mobile si sono subito attivate per rintracciare il veicolo sospetto, monitorandone gli spostamenti fino a una palazzina del capoluogo, abitata prevalentemente da persone anziane. Gli agenti hanno notato un uomo che, dopo essersi allontanato da uno degli appartamenti, saliva frettolosamente sull’auto. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, bloccando la vettura e identificando i due occupanti. All’interno del mezzo è stata trovata una consistente somma di denaro insieme a gioielli in oro, dei quali i due non hanno saputo fornire spiegazioni.

Le indagini successive hanno permesso di ricostruire l’accaduto: la vittima, un’anziana di 90 anni che vive con il marito malato, era stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per il nipote, l’aveva convinta a consegnare denaro e preziosi a un presunto carabiniere. Quest’ultimo si era presentato poco dopo a casa della donna, riuscendo a farsi consegnare i soldi e, di fronte ai tentennamenti dell’anziana, le aveva tolto con la forza anche gli orecchini e la fede nuziale.

Le verifiche hanno rivelato che i due malviventi avevano tentato poco prima un’altra truffa con le stesse modalità ai danni di un’altra anziana della zona. In quel caso, l’intervento fortuito di un familiare aveva mandato a monte il piano e costretto i truffatori alla fuga. I due sono stati incarcerati: per entrambi arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Peppe Ercoli