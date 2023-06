Sventola ancora la Bandiera Verde: "Quarto anno di fila"

Confermata la Bandiera Verde, anche per quest’anno, al comune di Cupra Marittima. Un riconoscimento internazionale per le spiagge adatte alle famiglie, concesso dall’Associazione Medici Pediatri presieduta dal professor Italo Farnetani. Le spiagge dove sventolano le bandiere verdi sono 146 in Italia, 5 nell’Unione Europea e 3 in Africa. "Questo riconoscimento, che ha una caratura di livello internazionale, lo abbiamo ottenuto per il quarto anno consecutivo – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Un obiettivo cui tenevamo particolarmente e al quale abbiamo lavorato perché la nostra località si presta a un turismo familiare e quindi ci identifica. La Bandiera Verde, che ritireremo a Roccella Ionica l’8 luglio, consente, a chi è in cerca di una vacanza tranquilla, di trovarci in maniera più immediata. I vessilli che Cupra sventola sono elementi fondamentali nella crescita dell’offerta turistica non solo in termini di numeri, ma anche nella qualità dei servizi oltre che della bellezza del nostro territorio. La Bandiera Verde completa il palmares e si aggiunge alla Bandiera Blu, a quella Lilla e a quella Gialla dei comuni ciclabili. La stagione estiva è iniziata e a Cupra c’è già un bel movimento".