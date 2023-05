Sventola Bandiera blu La nostra costa fa il pieno: "Non è così scontato"

La Bandiera Blu della Fee sventola anche quest’anno su tutta la costa della Riviera delle Palme. Ieri nella sede del Centro Nazionale Ricerche di Roma, si è tenuta la cerimonia di consegna delle ’Bandiere blu 2023’. A ritirare il vessillo che certifica la qualità ambientale e dei servizi offerti dalla città di San Benedetto ed anche dall’approdo del Circolo Nautico Sambenedettese, il sindaco Antonio Spazzafumo e il vice Antonio Capriotti. "Questo è il frutto di un lavoro che parte da lontano e premia le politiche attuate da più di due decenni a tutela del nostro ecosistema. Non è un percorso scontato, ogni anno dobbiamo dimostrare il permanere delle caratteristiche qualitative dell’acqua e dell’ambiente che giustifichino il mantenimento del riconoscimento – affermano Spazzafumo e Capriotti – Ricevere la Bandiera Blu non significa semplicemente superare un esame, ma implica il mantenimento di numerosi indici. Sono ben 32, infatti, i criteri che vengono tenuti in considerazione: in primis, ovviamente, la qualità delle acque di balneazione che deve risultare eccellente, secondo le analisi Arpam, negli ultimi 4 anni. Ma anche l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione, la percentuale di allacci fognari, la gestione dei rifiuti, la sicurezza dei bagnanti, la cura dell’arredo urbano e delle spiagge, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale, la valorizzazione delle aree naturalistiche, l’accessibilità. Un test impegnativo".

Per il comune di Grottammare ha ritirato la Bandiera Blu il consigliere Falvio Vespasiani, non candidato alle elezioni comunali. La Città di Grottammare e la Fee Italia festeggiano 25 anni di Bandiera Blu. L’obiettivo della Foundation for environmental education nell’assegnare le Bandiere Blu è quello di spingere verso un turismo sempre più sostenibile, in cui la qualità dei servizi si accompagni al rispetto dell’ambiente, verificando che, su questo punto, l’attenzione degli enti concorrenti sia alta e continua. La responsabile del servizio Ambiente, Elisa Mauro, ricorda che tra i paramenti più importanti, inoltre, ci sono "il mantenimento della certificazione Iso 14001 e l’accesso al mare per tutti, senza barriere architettoniche e limitazioni". Per il comune di Cupra il 26esimo vessillo è stato ritirato dal sindaco Alessio Piersimoni e dal vice Lucio Spina. "Una bellissima emozione – hanno affermato Spina e Piersimoni – Una bandiera mai scontata, ed è indice di impegno, determinazione ed energia profusa, che segna un percorso di sostenibilità ambientale, economico e sociale di tutta la comunità. Un premio di tutti i cittadini, delle attività, delle associazioni, operatori turistici e balneari. Ringraziamo gli Uffici comunali per l’importante lavoro svolto.

A nord della Riviera delle Palme non sventola la Bandierà Blu a Marina di Massignano. "Goletta Verde ha certificato che le acque del mare nel nostro comune sono molto pulite, grazie alla scarsa antropizzazione e ad una profondità maggiore – ha affermato il sindaco Massimo Romani – Purtroppo noi non abbiamo chalet e servizi da offrire, poiché il nostro litorale è ancora allo stato naturale. Inutile fare la domanda per avere la Bandiera Blu".

Marcello Iezzi